L'uragano Melissa colpisce Haiti: le immagini dei villaggi distrutti

E’ di 25 morti il bilancio delle vittime ad Haiti a seguito del devastante uragano Melissa. Sono invece 18 i dispersi. La stragrande maggioranza delle persone uccise o disperse si trovava nella città costiera meridionale di Petit-Goâve, dove la tempesta ha distrutto 80 case e danneggiato più di 160 altre. Un fiume a Petit-Goâve è straripato, riversando acqua, fango e detriti su alcune case. I funzionari hanno avvertito che 152 persone disabili nella regione meridionale di Haiti necessitano di assistenza alimentare di emergenza. Complessivamente più di 11.600 persone sono rimaste nei rifugi.