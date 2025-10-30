Giamaica devastata dall'uragano Melissa: le immagini dei droni

Le riprese dei droni all’indomani dell’impatto dell’uragano Melissa sulla Giamaica mercoledì hanno mostrato i gravi danni alle case in una comunità nella parte occidentale dell’isola. Il video di Amity nella parrocchia di Westmoreland mostrava detriti sparsi intorno alle case con tetti e strutture danneggiati. Una vista aerea ha anche mostrato come gli sforzi di risposta fossero ostacolati. All’inizio della giornata i funzionari di Black River, una città costiera del sud-ovest di circa 5.000 abitanti, hanno chiesto aiuto in una conferenza stampa. Ma si è vista una lunga fila di veicoli in coda lungo la strada che porta al paese, bloccata dai detriti.

Le autorità giamaicane hanno affermato che otto persone sono rimaste uccise da quando Melissa si è abbattuta martedì come uragano di categoria 5. Mercoledì più di 25.000 persone sono state stipate nei rifugi dopo che la tempesta ha strappato i tetti dalle loro case e le ha lasciate temporaneamente senza casa. Una delle tempeste atlantiche più forti mai registrate ha causato distruzioni diffuse anche su Cuba e Haiti. I meteorologi prevedono che Melissa, ora un uragano di categoria 1, porterà venti pericolosi, inondazioni e tempeste alle Bahamas mercoledì notte.