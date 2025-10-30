Distrutto da una frana a maggio, il piccolo villaggio svizzero torna a vivere

Quando il 28 maggio scorso una frana devastante ha quasi inghiottito il suo villaggio svizzero e ha fatto crollare il suo hotel a conduzione familiare da tre generazioni, Lukas Kalbermatten si è messo subito al lavoro per ricostruire tutto. La risposta dell’albergatore riassume la mentalità di molti degli oltre 300 abitanti di Blatten: avrebbero potuto lasciare da morire il villaggio nella valle meridionale della Lötschental, ma invece hanno voluto vederlo rivivere. La frana causò la morte di un uomo di 64 anni mentre 9 milioni di metri cubi di ghiaccio, pietra e terra crollarono dal picco del Kleine Nesthorn, lasciando una scia larga circa 2 chilometri e mezzo (circa 1-1/2 miglia) e alta 100 metri in alcuni punti. Se il bilancio fosse stato più alto, dicono i locali, Blatten sarebbe sembrato maledetto e molti forse non avrebbero voluto tornare. Molti sperano in un ritorno a casa, se non alle loro case distrutte, entro circa cinque anni.