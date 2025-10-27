Ucraina, Conte: "Orban sbaglia su Putin ma ora evitare escalation"

“Orban fa malissimo perché Putin va condannato per l’aggressione, solo che adesso dobbiamo trovare una soluzione pacifica perché non possiamo entrare in una escalation militare senza limiti e confini”. Così il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, a Napoli a margine della presentazione dei candidati del M5S alle elezioni regionali in Campania, in merito alle parole del primo ministro ungherese sulla guerra in Ucraina, secondo cui il presidente americano Donald Trump sbaglierebbe a imporre sanzioni alla Russia.