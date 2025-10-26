Gaza, Netanyahu: “Israele è indipendente, la sicurezza è nelle nostre mani”

(LaPresse) Durante l’apertura della riunione di governo, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ribadito con fermezza l’indipendenza di Israele nelle proprie scelte di sicurezza nazionale. “Nel mese scorso abbiamo assistito a dichiarazioni ridicole riguardo alle relazioni tra Stati Uniti e Israele. Israele è uno Stato indipendente: la nostra politica di sicurezza è nelle nostre mani”, ha dichiarato Netanyahu. Il premier ha inoltre precisato la posizione israeliana riguardo alla possibile presenza di forze internazionali a Gaza, sottolineando che sarà Israele a decidere quali forze siano accettabili o meno sul proprio territorio. “Non siamo disposti a tollerare attacchi contro di noi e sventiamo i pericoli man mano che si presentano. Non cerchiamo l’approvazione di nessuno”, ha aggiunto Netanyahu. Le parole del primo ministro arrivano in un momento di tensione diplomatica e di dibattito sul futuro della sicurezza nella regione di Gaza, con un chiaro messaggio sull’autonomia decisionale del governo israeliano.