Irlanda, l'arrivo della nuova presidente Connolly al Castello di Dublino: le immagini

Catherine Connolly, candidata indipendente di sinistra, è arrivata al Castello di Dublino per salutare i suoi sostenitori dopo che il suo rivale ha ammesso la sconfitta alle elezioni presidenziali. Il conteggio dei voti era ancora in corso, ma in attesa del risultato ufficiale, Heather Humphreys, del partito di centro-destra Fine Gael, ha dichiarato ai giornalisti di voler “congratularsi con Catherine Connolly per essere diventata la prossima presidente dell’Irlanda”. I sondaggi hanno indicato un sostegno costante e forte degli elettori a favore della 68enne Connolly rispetto alla 64enne Humphreys per la presidenza. Connolly, ex avvocato e deputata indipendente dal 2016, ha criticato apertamente Israele per la guerra a Gaza. Ha anche messo in guardia contro la crescente “militarizzazione” dell’Unione Europea a seguito dell’invasione su larga scala dell’Ucraina da parte della Russia.