Papa Leone XIV canonizza il primo santo della storia del Venezuela

Papa Leone XIV ha canonizzato domenica l’amato “dottore dei poveri” del Venezuela davanti a decine di migliaia di persone, offrendo alla nazione sudamericana il suo primo santo e un motivo per festeggiare in un momento di nuove tensioni con gli Stati Uniti. José Gregorio Hernández, venerato da milioni di persone per la sua dedizione ai poveri, è stato dichiarato santo insieme a Madre Carmen Rendiles Martínez, fondatrice di un ordine religioso venezuelano, durante una messa in Piazza San Pietro che Leone ha definito una “grande celebrazione della santità”. Altre migliaia di persone, che non hanno potuto recarsi a Roma, hanno celebrato l’occasione a Caracas, dove la funzione del Vaticano è stata trasmessa in diretta streaming prima dell’alba in una piazza del centro. La messa, che secondo il Vaticano ha attirato circa 70.000 persone, ha dato anche alla Papua Nuova Guinea il suo primo santo: Peter To Rot, un laico ucciso in prigione nel 1945 per aver difeso il matrimonio monogamo in un’epoca in cui si praticava la poligamia. In totale, sette persone sono state canonizzate in una cerimonia che Papa Francesco aveva avviato in uno dei suoi ultimi atti come pontefice.