Alaska, migliaia di sfollati per le mareggiate del tifone Halong: le immagini dei soccorsi

Gli abitanti dei villaggi indigeni dell’Alaska sono stati evacuati per via aerea, a causa degli allagamenti provocati dal tifone Halong, che ha colpito la zona con la violenza di un uragano di categoria 2, provocando un’ondata di mareggiate nella regione. Più di 2.000 persone hanno trovato rifugio nelle scuole dei loro villaggi, nelle comunità più grandi dell’Alaska sud-occidentale o sono state evacuate con aerei militari ad Anchorage, la città più grande dello Stato. I danni sono così ingenti che molte delle oltre 2.000 persone sfollate non potranno tornare alle loro case per almeno 18 mesi, ha affermato il governatore Mike Dunleavy in una richiesta alla Casa Bianca per la dichiarazione di grave calamità. In uno dei villaggi più colpiti, Kipnuk, una prima valutazione ha mostrato che 121 case, ovvero il 90% del totale, sono state distrutte, ha scritto Dunleavy. A Kwigillingok, dove tre dozzine di case sono state spazzate via, poco più di un terzo delle abitazioni sono inagibili. I leader di Anchorage hanno dichiarato venerdì che si aspettano l’arrivo di ben 1.600 sfollati. Finora circa 575 sono stati trasportati in aereo nella città dalla Guardia Nazionale dell’Alaska e sono stati ospitati in un palazzetto dello sport o in un centro congressi. Altri voli erano previsti per venerdì e sabato. Una persona è morta, due sono ancora disperse e le squadre di soccorso hanno tratto in salvo decine di persone dalle loro case mentre venivano spazzate via dall’acqua.