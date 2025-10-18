Ucraina, Zelensky dopo l'incontro con Trump: "La prima cosa è il cessate il fuoco"

Il presidente ucraino Volodomyr Zelensky, dopo l’incontro con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha dichiarato che è giunto il momento di un cessate il fuoco e di portare avanti i negoziati. “Il presidente ha ragione, dobbiamo fermarci dove siamo e poi parlare”, ha detto Zelensky. Il presidente ucraino è arrivato alla Casa Bianca alle 13.25 di venerdì, accolto dai membri dell’esercito statunitense. È il quarto incontro tra Zelensky e Trump, nel tentativo di risolvere la guerra della Russia in Ucraina. Giovedì Trump ha parlato separatamente al telefono con Putin e ha in programma di incontrarlo tra circa due settimane a Budapest, in Ungheria.