Accesso Archivi

Accesso Archivi

martedì 14 ottobre 2025

Ultima ora

SpaceX lancia l'undicesimo volo di prova del suo razzo Starship

LaPresse
LaPresse

(LaPresse) SpaceX ha lanciato un altro razzo Starship in un volo di prova, riuscendo a farlo compiere metà giro del mondo e rilasciare satelliti fittizi, come nella missione precedente. Il razzo, il più grande e potente mai costruito, è decollato dal sud del Texas. Il booster si è separato regolarmente ed è rientrato nel Golfo del Messico, mentre la navicella ha sorvolato lo spazio prima di finire nell’Oceano Indiano. Nessun componente è stato recuperato. È stato l’undicesimo test di un prototipo Starship. Elon Musk punta a usarlo per future missioni su Marte, mentre per la NASA è fondamentale per riportare astronauti sulla Luna entro la fine del decennio: Starship servirà infatti per trasportarli dall’orbita lunare alla superficie e ritorno.