Israele, Witkoff parla a Tel Aviv: i fischi della piazza per Netanyahu

L’inviato statunitense per il Medioriente Steve Witkoff ha tenuto un discorso in Israele, alla folla in Piazza degli Ostaggi a Tel Aviv. Witkoff, parlando dell’accordo per il cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi, ha ringraziato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il genero del presidente Jared Kushner, i leader arabi e musulmani, il primo ministro Benjamin Netanyahu, le famiglie degli ostaggi. Dalla folla, riportano i media israeliano, sono arrivati fischi quando Witkoff ha menzionato Netanyahu, mentre il nome di Trump è stato applaudito e invocato. “Sono stato in trincea con il primo ministro. Credetemi, è stato molto importante”, ha spiegato Witkoff davanti ai fischi per Netanyahuscusa . Tra i leader ringraziati dall’inviato Usa il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il presidente e l’emiro del Qatar. Witkoff ha sottolineato “il loro ruolo fondamentale” nell’accordo.