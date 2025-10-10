Nobel per la pace 2025, Machado al telefono con Gonzalez: "Sono sotto shock"

“Sono sotto shock”. Questa la reazione di Maria Corina Machado, politica d’opposizione in Venezuela, alla notizia che le è stato assegnato il premio Nobel per la Pace 2025. Edmundo Gonzalez Urrutia, che ha rivendicato la vittoria delle ultime presidenziali in Venezuela contro l’attuale presidente Nicolas Maduro, ha pubblicato su X un video in cui lo si vede parlare al telefono in viva voce: “Sono sotto shock”, dice Machado dall’altro lato del telefono, “non ci posso credere”. Alle elezioni presidenziali del 28 luglio del 2024 a Maria Corina Machado fu impedito di correre ma lei si schierò a sostegno della candidatura dell’ex diplomatico Edmundo Gonzalez Urrutia come candidato di un’opposizione insolitamente unita.