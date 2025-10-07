Gaza, Papa Leone XIV: “Basta odio, serve dialogo dopo gli attacchi del 7 ottobre”

(LaPresse) Papa Leone XIV, nel giorno dell’anniversario degli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023, ha condannato con fermezza l’azione definendola “terrorismo” e ha dichiarato inaccettabili i gruppi terroristici. Durante un incontro con i giornalisti prima di lasciare Castel Gandolfo e fare rientro in Vaticano, ha però anche richiamato l’attenzione sulle conseguenze della guerra a Gaza, citando i 67.000 palestinesi uccisi come segno di “quanto odio esista nel mondo”. Ha poi aggiunto: “Ci fa riflettere su quanta violenza e male l’uomo sia capace di compiere. Dobbiamo ridurre l’odio, tornare al dialogo, cercare soluzioni di pace”.