Flotilla, Greta Thunberg: "C'è un genocidio di fronte ai nostri occhi"

“Lasciate che io sia chiara: c’è un genocidio in corso proprio di fronte ai nostri occhi. Un genocidio in diretta sui nostri telefoni, nessuno ha il privilegio di dire: ‘Non so cosa sta succedendo’. Nessuno in futuro potrà dire: ‘Non lo sapevamo’”. Così l’attivista Greta Thunberg, parlando alla stampa dall’aeroporto di Atene in Grecia dopo essere stata rilasciata da Israele in seguito all’arresto mentre si trovava su un’imbarcazione della Global Sumud Flotilla in viaggio verso Gaza. Thunberg ha accusato i governi occidentali di non fare abbastanza per prevenire o fermare le azioni di Israele contro la popolazione palestinese. “Secondo il diritto internazionale, gli stati sono obbligati ad agire per prevenire e fermare un genocidio: significa far finire la complicità, applicare pressione vera, terminare i trasferimenti di armi. I nostri sistemi internazionali stanno tradendo i palestinesi, non riescono a fermare neanche i peggiori crimini di guerra, e non riuscirò mai a capire come persone umane possano essere così cattive da affamare di proposito milioni di persone che vivono in trappola sotto un assedio illegale che è una continuazione di decenni e decenni di sofferenze, oppressione soffocante, apartheid e occupazione“.