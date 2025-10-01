Bermuda, l'uragano Humberto colpisce l'isola: Imelda in arrivo

(LaPresse) Le bande esterne dell’uragano Humberto hanno raggiunto l’arcipelago martedì, con forti venti, piogge intense e mare pericoloso. Il ciclone, declassato a categoria 1 dopo aver raggiunto la categoria 4 lunedì, si trovava a circa 475 km a nord-ovest di Bermuda, con venti fino a 130 km/h. Humberto dovrebbe allontanarsi nelle prossime ore, ma l’attenzione resta alta per l’uragano Imelda, atteso tra martedì sera e mercoledì come tempesta di categoria 2. Le autorità restano in stato di massima allerta per le prossime 48 ore.