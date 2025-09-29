Gaza, Netanyahu: “Al lavoro con team Trump per piano di pace”

(LaPresse) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato di essere “al lavoro con il team di Donald Trump” per un piano di pace in vista del loro incontro alla Casa Bianca. In un’intervista a Fox News, Netanyahu ha precisato che il piano non è ancora stato finalizzato, ma che le discussioni sono in corso. “Spero che possiamo arrivare a un accordo”, ha aggiunto. Durante l’incontro Trump presenterà una nuova proposta per porre fine al conflitto.



