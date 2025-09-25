Ucraina, la battuta di Zelensky a Macron: "Pensavo fossi di nuovo nel traffico"

(LaPresse) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha tenuto colloqui bilaterali con i leader mondiali a margine della sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Incontrando il presidente francese Emmanuel Macron, Zelensky si è rivolto al capo dell’Eliseo con una battuta: “Pensavo fossi di nuovo nel traffico“, ha scherzato, abbracciando Macron. I due hanno discusso del rafforzamento della difesa aerea dell’Ucraina e “dell’escalation della Russia contro i Paesi europei”. L’incontro con il Segretario Generale della NATO Mark Rutte, invece, si è concentrato sull’acquisto di armi statunitensi e sulle violazioni da parte della Russia dello spazio aereo dei Paesi membri della NATO. Zelensky ha anche incontrato il re di Svezia Carlo XVI Gustavo, esprimendo la sua gratitudine per il sostegno di Stoccolma.