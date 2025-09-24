Macao, le strade invase dall'acqua per il tifone Ragasa: le immagini

Le strade di Macao si sono trasformate in torrenti con vari detriti che galleggiavano sull’acqua mentre il super tifone Ragasa, uno dei più forti degli ultimi anni, ha colpito il centro cinese famoso per i casinò, costringendo alla chiusura di negozi e scuole e alla cancellazione dei voli. Centinaia di persone hanno cercato rifugio in centri temporanei mentre le squadre di soccorso hanno utilizzato gommoni per salvare coloro che erano rimasti intrappolati. Il fornitore locale di energia elettrica della città del gioco d’azzardo ha sospeso la fornitura di energia elettrica in alcune zone allagate e basse per motivi di sicurezza.