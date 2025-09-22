Filippine, arriva il super tifone Ragasa: evacuate migliaia di persone

Lunedì forti venti e piogge hanno colpito la provincia di Batanes, nel nord delle Filippine, a causa del passaggio di uno dei tifoni più violenti dell’anno. Migliaia di persone sono state evacuate e le scuole e gli uffici sono stati chiusi nell’arcipelago e a Taiwan.

Il super tifone Ragasa ha raggiunto una velocità di 215 chilometri all’ora con raffiche fino a 265 km/h e si è concentrato a est della città insulare di Calayan, al largo della provincia di Cagayan, secondo quanto riferito dai meteorologi filippini. Non sono state segnalate vittime.