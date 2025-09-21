Gaza, Papa Leone XIV: "Chi ama i popoli lavora per la pace"

“Carissimi, apprezzo la vostra iniziativa e molte altre che in tutta la Chiesa esprimono vicinanza ai fratelli e alle sorelle che soffrono in quella terra martoriata. Con voi e con i pastori in Terra Santa ripeto: non c’è futuro basato sulla violenza, sull’esilio forzato, sulla vendetta. I popoli hanno bisogno di pace, chi li ama veramente lavora per la pace“. Così Papa Leone XIV, affacciandosi in Piazza San Pietro per l’Angelus, rivolgendo il suo saluto ai rappresentanti di diverse associazioni cattoliche impegnate nella solidarietà con la popolazione della Striscia di Gaza.