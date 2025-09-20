Il Papa ai malati di Sla: "La qualità della vita dipende dall'amore"

“La qualità della vita umana non dipende dai risultati raggiunti. La qualità delle nostre vite dipende dall’amore“. Così Papa Leone XIV, rivolgendosi ai malati di Sclerosi Laterale Amiotrofica (Sla) in un videomessaggio inviato in occasione dell’ALS Walk for Life a Chicago (USA), grande raduno grazie al quale si raccolgono fondi per le cure essenziali e la ricerca per affrontare questa malattia, ancora incurabile. “Nella vostra sofferenza – ha detto ancora il Pontefice – potete sperimentare una profondità dell’amore umano precedentemente sconosciuta. Potete crescere in gratitudine per tutto ciò che è stato e per le persone che ora si prendono cura di voi. Adesso potete sviluppare un senso profondo della bellezza del creato, della vita in questo mondo e del mistero dell’amore”. E ha concluso: “Prego per voi. Prego perché invece di lasciarvi sopraffare dalla frustrazione, dalla mancanza di speranza o dalla disperazione vi abbandoniate al mistero dell’esistenza umana, all’amore dei vostri caregiver e all’abbraccio del Divino“.