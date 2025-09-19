Teatro, Enrico Brignano in tour a bordo di un bus scoperto per promuovere 'I 7 re di Roma'

(LaPresse) Un autobus scoperto e una guida turistica d’eccezione. Enrico Brignano porta la stampa in tour per la città la stampa, per promuovere la seconda stagione teatrale de ‘I 7 re di Roma‘, la commedia musicale scritta da Gigi Magni e musicata da Nicola Piovani, storicamente interpretata dal maestro Gigi Proietti. Lo spettacolo, una settimana fa, è stato premiato con “Il biglietto d’oro”. “Un tour nel tour. Abbiamo utilizzato questo autobus un po’ simbolico, a due piani e che porta molte persone, per fare questo viaggio teatrale. Un viaggio nella Storia, fra la leggenda e la realtà”. Così Brignano, parlando con LaPresse a margine del giro. “Siamo in un contesto storico così complicato – spiega l’attore – e la gente ha sicuramente voglia di allentare un po’ la tensione venendo per due ore a teatro, facendo un tuffo nella fantasia e realtà”. “Perché parlare della Storia oggi? Perché è giusto lasciare testimonianze”, spiega Brignano, secondo cui “perché quando non si ha memoria della Storia non si ha memoria di niente”, raccontando come “i primi spettatori sono stati i miei figli”. “I figli hanno bisogno di storie, perché sono piccoli e non sanno nulla. è giusto che qualcuno gliele insegni”. In questo senso, conclude quindi l’attore, “credo che questo e altri spettacoli possano servire a insegnarci che prima di questa realtà che abbiamo oggi ce n’erano altre”.