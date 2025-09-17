Gaza, Papa Leone XIV: “Vicino a popolo palestinese che sopravvive in condizioni inaccettabili”

“Esprimo la mia profonda vicinanza al popolo palestinese a Gaza che continua a vivere nella paura e a sopravvivere in condizioni inaccettabili, costretto con la forza a spostarsi ancora una volta dalle proprie terre”. Lo ha dichiarato Papa Leone XIV chiudendo l’udienza generale del mercoledì in Piazza San Pietro. “Al cospetto dell’intera storia umana, ogni persona ha sempre la dignità inviolabile da rispettare e da custodire”, ha aggiunto il pontefice. “Rinnovo l’appello al cessate il fuoco, al rilascio degli ostaggi, alla soluzione diplomatica e ai negoziati, al rispetto integrale del diritto umanitario internazionale. Invito tutti a unirsi alla mia accorata preghiera affinché sorga presto un’alba di pace e di giustizia“, ha concluso Leone XIV.