Caltanissetta, blitz antidroga a Gela: 15 misure cautelari

Un’operazione dei Carabinieri ha portato all’esecuzione di 15 misure cautelari nei confronti di altrettante persone appartenenti a un’organizzazione dedita al traffico di stupefacenti vicina alla famiglia mafiosa di Gela (Caltanissetta). Il blitz dei militari ha consentito di disarticolare un canale di approvvigionamento di hashish e cocaina destinato alle piazze di spaccio gelesi. A guidare l’organizzazione tre indagati detenuti in carcere che sfruttavano la possibilità di introdurre illecitamente in carcere telefoni cellulari – oltre che stupefacente – attraverso l’utilizzo di droni. La droga arrivava dalla Lombardia, Calabria e Campania.