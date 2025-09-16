Gaza, commissione inchiesta Onu accusa Israele: “E’ genocidio”

Una squadra di esperti incaricata dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, la Commissione d’inchiesta sui territori palestinesi occupati e Israele, ha concluso che Israele sta commettendo un genocidio a Gaza. La commissione ha pubblicato un report che chiede alla comunità internazionale di porre fine al genocidio e ad adottare misure per punire i responsabili. Né la commissione (composta da 3 membri) né il Consiglio Onu (composto da 47 Paesi membri) possono intraprendere azioni contro un Paese, tuttavia le conclusioni potrebbero essere utilizzate dai procuratori della Corte penale internazionale (Cpi) o della Corte internazionale di giustizia delle Nazioni Unite. Israele ha respinto con fermezza le accuse di genocidio mosse, definendole una “calunnia antisemita”.

“La Commissione ritiene che Israele sia responsabile del genocidio a Gaza”, ha affermato Navi Pillay, presidente della commissione ed ex capo dell’Onu per i diritti umani. “È chiaro che esiste l’intenzione di distruggere i palestinesi a Gaza attraverso atti che soddisfano i criteri stabiliti nella Convenzione sul genocidio”, ha aggiunto. Pillay ha affermato che “la responsabilità dei crimini atroci ricade sulle autorità israeliane ai livelli più alti”. La sua commissione ha concluso che Netanyahu, così come il presidente israeliano Isaac Herzog e l’ex ministro della Difesa Yoav Gallant, hanno incitato al genocidio. Non ha valutato se anche altri leader israeliani abbiano fatto lo stesso.