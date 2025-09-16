Iniziata l’offensiva terrestre di Israele su Gaza City: più di 60 vittime

È iniziata l’offensiva terrestre di Israele su Gaza City: i carri armati dell’Idf sono nel cuore della città e, contemporaneamente, per tutta la notte ci sono stati raid con droni ed elicotteri. Molte le vittime: sarebbero più di 60 secondo i media palestinesi. Ecco tutte le notizie dalla giornata di oggi in diretta.
Sono 41 i palestinesi uccisi in attacchi israeliani dall’alba nella Striscia di Gaza, di cui 37 nella sola Gaza City. Lo riporta Al-Jazeera, citando fonti ospedaliere. L’emittente cita inoltre il portavoce della Protezione civile di Gaza, Mahmoud Basal, il quale ha dichiarato che Gaza City è sottoposta a pesanti bombardamenti e che il numero delle vittime è in aumento.
Due funzionari israeliani hanno confermato alla Cnn che Israele ha lanciato la sua operazione di terra a Gaza City. L’incursione è iniziata alla periferia della città, dove nell’ultima settimana l’esercito israeliano ha intensificato i suoi attacchi aerei e accelerato la distruzione dei grattacieli. Uno dei funzionari ha affermato che l’incursione terrestre sarà “graduale e progressiva”. La Cnn sottolinea che l’incursione è iniziata con una nuova ondata di attacchi israeliani, che ha causato vittime, tra cui bambini, che sono affluite negli ospedali della Striscia ormai allo stremo.
“Gli israeliani hanno iniziato a condurre operazioni lì“, a Gaza City, “quindi pensiamo di avere una finestra temporale molto breve per raggiungere un accordo“. Lo ha detto il Segretario di Stato americano Marco Rubio, parlando con i giornalisti mentre lasciava Israele per recarsi in Qatar, riferendosi all’offensiva lanciata dall’Idf nella Striscia di Gaza. “Non abbiamo più mesi, probabilmente giorni e forse qualche settimana“, ha aggiunto Rubio.
L’agenzia di stampa palestinese Wafa riferisce che 62 persone sono state uccise a seguito dei raid aerei israeliani nella notte sulla Striscia di Gaza e in particolare su Gaza City. Nei raid sono stati distrutti diversi edifici residenziali, tra questi la torre Al-Ghafri di 20 piani che ospitava centinaia di famiglie.
“Gaza sta bruciando. L’Idf sta colpendo con pugno di ferro le infrastrutture terroristiche e i soldati dell’Idf stanno combattendo coraggiosamente per creare le condizioni per il rilascio degli ostaggi e la sconfitta di Hamas”. Così Israel Katz, ministro della Difesa israeliano, su X in merito ai bombardamenti a Gaza City durante la notte. “Non ci fermeremo e non torneremo indietro finché la missione non sarà completata“, aggiunge Katz.
Le forze armate israeliane hanno lanciato la loro offensiva terrestre per conquistare Gaza City. Lo riporta Axios citando funzionari israeliani anonimi. L’Idf afferma che circa 300.000 palestinesi sono fuggiti da Gaza City nelle ultime settimane, dopo che la sua popolazione era aumentata a circa un milione di sfollati all’inizio di quest’anno. L’esercito ha esortato tutti gli abitanti di Gaza City a evacuare.
“No”. Così Donald Trump ha risposto alla domanda se fosse stato informato personalmente da Benjamin Netanyahu dell’attacco israeliano contro la leadership di Hamas a Doha.
Benjamin Netanyahu “non colpirà” più il Qatar. Lo ha assicurato Donald Trump, parlando con i giornalisti nello Studio Ovale. Il Qatar, ha detto il presidente, è un “ottimo alleato”.