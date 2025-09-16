Iniziata l’offensiva terrestre di Israele su Gaza City: più di 60 vittime

È iniziata l’offensiva terrestre di Israele su Gaza City: i carri armati dell’Idf sono nel cuore della città e, contemporaneamente, per tutta la notte ci sono stati raid con droni ed elicotteri. Molte le vittime: sarebbero più di 60 secondo i media palestinesi. Ecco tutte le notizie dalla giornata di oggi in diretta.

Guerra a Gaza, le notizie del 16 settembre Inizio diretta: 16/09/25 07:00 Fine diretta: 16/09/25 23:45