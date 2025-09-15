Verona, sequestrati 85 kg di tabacco di contrabbando: denunciate due persone

La Guardia di Finanza di Verona ha concluso un’importante operazione contro il traffico illecito di tabacchi lavorati, sequestrando oltre 85 chilogrammi di tabacco di contrabbando e denunciando due cittadini di origine pakistana. L’operazione, condotta tra Nogara e San Bonifacio, è partita da un primo sequestro di 52 kg a maggio e ha portato alla scoperta di un secondo punto vendita irregolare in un negozio di alimentari. Il tabacco sequestrato, privo del contrassegno dei Monopoli di Stato, era destinato all’uso orale, tipico di paesi come India e Pakistan.

I due soggetti sono stati denunciati per contrabbando di tabacchi ai sensi del d.lgs. n. 141/2024. La responsabilità sarà accertata solo con sentenza definitiva, in base alla presunzione di innocenza. L’operazione conferma l’impegno delle Fiamme Gialle di Verona nel contrasto ai traffici illeciti, per la tutela della legalità economica e della salute pubblica.