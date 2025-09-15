Gaza, prosegue l'esodo di migliaia di palestinesi a causa dei raid israeliani

(LaPresse) A seguito dell’intensificarsi delle operazioni militari israeliane e degli appelli a evacuare Gaza City, il numero di persone in fuga dalla città è aumentato nelle ultime settimane, secondo le organizzazioni umanitarie. Tuttavia, molte famiglie sono costrette a rimanere bloccate a causa dei costi per il trasporto e l’alloggio, mentre altre, già sfollate più volte, non vogliono spostarsi ulteriormente, non fidandosi della sicurezza in nessuna parte dell’enclave. L’esercito israeliano ha inviato un messaggio sui social media invitando i palestinesi rimasti a Gaza City a lasciare “immediatamente” la città e a dirigersi verso quella che viene definita una zona umanitaria nel sud della Striscia. Secondo il portavoce dell’esercito israeliano, Avichay Adraee, più di 250.000 persone hanno lasciato Gaza City, che ospita circa un milione di abitanti. Le Nazioni Unite, tuttavia, stimano che siano circa 100.000 i rifugiati tra metà agosto e metà settembre. Le organizzazioni internazionali hanno avvertito che lo spostamento forzato di centinaia di migliaia di persone aggraverà ulteriormente la grave crisi umanitaria in corso. Le località nel sud di Gaza, verso cui Israele sta indirizzando i rifugiati, sono sovraffollate e il costo per il trasferimento è un ulteriore ostacolo per molte persone che non hanno risorse economiche.