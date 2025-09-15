Gaza, carri armati Israele schierati: verso attacco finale – La diretta di oggi 15 settembre

Israele sta completando gli ultimi preparativi per l’offensiva terrestre su Gaza City. Centinaia di carri armati, veicoli per il trasporto truppe e bulldozer sono schierati lungo il confine settentrionale della Striscia. Secondo i media israeliani, unità di fanteria guideranno l’incursione, supportate dalle brigate già operative ai confini della città. L’operazione è chiamata ‘Carri di Gedeone II‘. L’esercito israeliano ha però avvertito Benjamin Netanyahu e il governo di Tel Aviv di non aspettarsi risultati rapidi: i comandanti prevedono almeno tre o quattro mesi di combattimenti e non credono che Hamas si arrenderà.
Almeno 17 persone sono morte negli attacchi israeliani di questa mattina a Gaza. Lo riferisce Al Jazeera, citando fonti locali, secondo cui tra le vittime ci sono due gemelli di 6 anni.
Secondo le nuove stime delle Forze di difesa israeliane, finora oltre 320mila palestinesi hanno evacuato Gaza City in altre zone della Striscia, in vista dell’offensiva pianificata dall’esercito contro Hamas nella zona. L’Idf stima che circa 20mila persone abbiano lasciato Gaza City durante la notte. Lo riporta Times of Israel.
In vista dell’operazione dell’esercito israeliano per conquistare Gaza City, Hamas ha spostato gli ostaggi in superficie, in case e tende, per impedire ai militari di operare in determinate aree. Lo hanno riferito fonti palestinesi a Gaza all’emittente pubblica Kan. Ieri, la madre dell’ostaggio Guy Gilboa-Dalal ha dichiarato di essere stata informata che suo figlio è trattenuto in superficie a Gaza City, dopo che la settimana scorsa Hanas aveva pubblicato un video in cui lo si vedeva sul sedile posteriore di un’auto.
“Devono stare molto, molto attenti. Devono fare qualcosa contro Hamas, ma il Qatar è stato un grande alleato degli Stati Uniti e molti non lo sanno”. Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parlando con la stampa americana manda un messaggio ad Israele dopo l’attacco con droni contro il Qatar della settimana scorsa. “L’ho detto all’emiro, che ritengo sia una persona meravigliosa. Ho detto che a loro servono migliori relazioni pubbliche, perché non si capiscono bene. Voglio dire – ha aggiunto Trump come riportato dai media Usa – la gente ne parla così male, e non dovrebbe”. “Il Qatar è stato un grande alleato, quindi Israele e tutti gli altri, dobbiamo stare attenti. Quando attacchiamo le persone, dobbiamo stare attenti”, ha concluso Trump.