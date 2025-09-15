Gaza, carri armati Israele schierati: verso attacco finale – La diretta di oggi 15 settembre

Israele sta completando gli ultimi preparativi per l’offensiva terrestre su Gaza City. Centinaia di carri armati, veicoli per il trasporto truppe e bulldozer sono schierati lungo il confine settentrionale della Striscia. Secondo i media israeliani, unità di fanteria guideranno l’incursione, supportate dalle brigate già operative ai confini della città. L’operazione è chiamata ‘Carri di Gedeone II‘. L’esercito israeliano ha però avvertito Benjamin Netanyahu e il governo di Tel Aviv di non aspettarsi risultati rapidi: i comandanti prevedono almeno tre o quattro mesi di combattimenti e non credono che Hamas si arrenderà.

Gaza, verso attacco finale Israele – Le notizie di oggi 15 settembre Inizio diretta: 15/09/25 07:15 Fine diretta: 15/09/25 23:00