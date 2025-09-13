Charlie Kirk, Meloni: “Noi accusati di odio da chi giustifica e festeggia il suo omicidio”

Durante la festa nazionale dell’Udc a Roma, la premier Giorgia Meloni è intervenuta duramente sulla recente violenza politica, riferendosi all’omicidio di Charlie Kirk. Ha accusato la sinistra italiana di minimizzare o giustificare la violenza contro chi ha idee diverse, definendo questa posizione pericolosa e contraria alla democrazia. “Io vengo da una comunità politica che è spesso stata accusata, ingiustamente, di diffondere odio, che è stata accusata, guarda un po’, dagli stessi che oggi tacciono, minimizzano o addirittura giustificano o festeggiano l’omicidio premeditato, intenzionale, a sangue freddo di un ragazzo di 31 anni che aveva la colpa di difendere con coraggio le sue idee” ha detto la presidente del Consiglio. Ha inoltre criticato i commenti definiti disumani, secondo cui non sarebbe lo stesso sparare a Martin Luther King e a un esponente MAGA.