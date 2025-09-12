Ghali torna nella sua ex scuola di Baggio: incontro con gli studenti, selfie e abbracci

Mattinata speciale per i ragazzi delle medie dell’Istituto Iqbal Masih, a Baggio, periferia ovest di Milano. Gli studenti, riuniti nel campo da basket, hanno accolto un ex alunno della scuola, partito da quelle aule per conquistare le classifiche musicali: Ghali, il rapper di origini tunisine, che ha lanciato l’ultimo concerto del suo tour, intitolato Gran Teatro, in programma sabato 20 settembre a Fiera Milano Live (Rho). Ma il musicista è lì soprattutto per dialogare con i ragazzi e rispondere alle loro domande. “La scuola un po’ era uno sbattimento perché odio svegliarmi presto, ma è una fortuna perché non tutti i bambini del mondo possono frequentarla. Ci insegna cos’è la vita”, racconta il 32enne. “A quell’epoca eravamo tre o quattro arabi a scuola. Era facile sentirsi esclusi, ma la musica mi ha aiutato a trasformare questo disagio in successo”. Dopo l’incontro, selfie di gruppo e un abbraccio finale tra Ghali e gli studenti.