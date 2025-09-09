Gaza, giornalisti in piazza ricordano i colleghi palestinesi morti

L’ordine dei giornalisti di Roma e del Lazio ha lanciato un appello ai propri iscritti per una manifestazione a sostegno dei tanti colleghi (248) uccisi a Gaza dall’inizio del conflitto Israele-palestinese. Un appuntamento partecipato a piazza Santi Apostoli cominciato con un l’elenco dei nomi dei giornalisti morti. “ Non c’è mai stata una strage così dall’inizio dei conflitti nel ‘900 – spiega Marino Bisso, giornalista di Repubblica legato all’associazione “No bavaglio”- Si è già superato il numero complessivo dei colleghi morti sommando tutte le vittime dei conflitti precedenti”.

“Ho voluto coinvolgere l’ordine dei giornalisti di Roma e del Lazio – spiega Guido d’Ubaldo, presidente e promotore della manifestazione – per far diventare la nostra una comunità di colleghi e colleghe perché l’Ordine non deve essere solo una struttura che tiene gli albi o fa i corsi di formazione ma deve essere una comunità di giornalisti e giornaliste preoccupati perché oggi si mette a rischio la democrazia”.