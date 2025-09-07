Somalia, a Mogadiscio si celebra il compleanno di Maometto: le immagini

In Somalia è stato celebrato il compleanno del profeta Maometto, un’antica tradizione di festeggiamenti che era stata vietata dai militanti estremisti. Il Mawlid, come viene chiamata la celebrazione, viene festeggiato in tutta la Somalia con recitazioni del Corano, canti religiosi e processioni guidate principalmente dalle comunità sufi. Nella capitale Mogadiscio, le strade si sono riempite di migliaia di fedeli. “A coloro che si oppongono a questa celebrazione, dico: ‘temete Dio’”, ha affermato lo sceicco Abati Abba Nur, studioso sufi. “Questo è il mese in cui è nato il nostro profeta, e celebrarlo non è in contraddizione con gli insegnamenti islamici”. Il Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali ha dichiarato festività pubblica citando un versetto coranico sulla pietà ma non tutti i somali hanno accolto con favore la mossa del governo.