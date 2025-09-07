Canonizzazione Acutis e Frassati, il Questore di Roma: “È stata gestione della sicurezza in rosa”

“La prima cosa che vorrei sottolineare nella giornata di oggi, che si sta concludendo in maniera assolutamente positiva, è che questo Giubileo non può mai essere sottovalutato perché anche oggi le adesioni e le presenze sono state al di sopra delle aspettative. E l’altra cosa è che oggi è stato il primo impegno di una direzione tutta in rosa, perché la dirigenza del commissariato Aurelio e del commissariato Borgo sono state affidate dal Capo della Polizia su mia proposta a due dirigenti: la dottoressa Susanna Simone che guida il XIII Distretto di Polizia Aurelio e la dottoressa Tiziana Latino che dirige il commissionato Borgo e che saranno le responsabili dei servizi di vario livello che ci saranno in Piazza San Pietro nell’area fino alla fine di Giubileo. Quindi un impegno in rosa che è una novità per la Questura di Roma, ma che sicuramente ci darà ulteriori soddisfazioni”. Così il Questore di Roma, Roberto Massucci, dal Centro per la Gestione dei Grandi eventi della Sala Operativa della Questura di Roma, al termine della cerimonia di canonizzazione di Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati.