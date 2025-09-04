Accesso Archivi

giovedì 4 settembre 2025

Germania, esercitazioni militari 'Quadriga 2025' per proteggere il fianco est europeo

(LaPresse) Le forze armate tedesche hanno rilasciato alcuni video che mostrano l’andamento delle loro esercitazioni su larga scala, mirate a prepararsi per la difesa del fianco orientale dell’Europa. Chiamate “Quadriga 2025”, le manovre guidate dalla Germania coinvolgono più di una dozzina di Paesi NATO e si concentrano sulla protezione della regione del Mar Baltico “in tempi di crisi e guerra”, ha spiegato il generale Carsten Breuer. “La nostra missione è chiara: difendere ogni centimetro quadrato del territorio dell’Alleanza su terra, mare e aria”, ha aggiunto.

Durante le dimostrazioni, tenute in un cantiere navale federale sulle rive del fiume Warnow a Rostock-Warnemünde, il pubblico, tra cui politici e rappresentanti militari e amministrativi, ha potuto assistere a esercitazioni con droni, operazioni di decontaminazione e alla partenza sicura di una nave da trasporto verso il Mar Baltico, scortata da polizia e marina. In Lituania, la 45ª Brigata corazzata tedesca, soprannominata “Lithuania”, è in fase di graduale rafforzamento e dovrebbe diventare pienamente operativa entro il 2027 con circa 5.000 soldati. Nel periodo principale delle manovre, tra agosto e settembre, sono previsti circa 8.000 militari provenienti da 14 Paesi NATO.