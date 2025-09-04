Germania, esercitazioni militari 'Quadriga 2025' per proteggere il fianco est europeo

(LaPresse) Le forze armate tedesche hanno rilasciato alcuni video che mostrano l’andamento delle loro esercitazioni su larga scala, mirate a prepararsi per la difesa del fianco orientale dell’Europa. Chiamate “Quadriga 2025”, le manovre guidate dalla Germania coinvolgono più di una dozzina di Paesi NATO e si concentrano sulla protezione della regione del Mar Baltico “in tempi di crisi e guerra”, ha spiegato il generale Carsten Breuer. “La nostra missione è chiara: difendere ogni centimetro quadrato del territorio dell’Alleanza su terra, mare e aria”, ha aggiunto.

Durante le dimostrazioni, tenute in un cantiere navale federale sulle rive del fiume Warnow a Rostock-Warnemünde, il pubblico, tra cui politici e rappresentanti militari e amministrativi, ha potuto assistere a esercitazioni con droni, operazioni di decontaminazione e alla partenza sicura di una nave da trasporto verso il Mar Baltico, scortata da polizia e marina. In Lituania, la 45ª Brigata corazzata tedesca, soprannominata “Lithuania”, è in fase di graduale rafforzamento e dovrebbe diventare pienamente operativa entro il 2027 con circa 5.000 soldati. Nel periodo principale delle manovre, tra agosto e settembre, sono previsti circa 8.000 militari provenienti da 14 Paesi NATO.