Idf: "Preso di mira terrorista Hamas"

I media palestinesi riferiscono di un attacco israeliano all’ospedale Nasser di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza. Almeno due persone sono state uccise e otto ferite. Il ministero ha aggiunto che l’attacco ha causato un grande incendio nell’edificio.

Israele: “In ospedale Nasser preso di mira terrorista Hamas”

L’esercito israeliano (Idf) e lo Shin Bet hanno confermato che l’Aeronautica ha condotto un attacco mirato all’ospedale Nasser di Khan Yunis, prendendo di mira un “importante terrorista di Hamas” che si trovava lì. L’Idf ha sottolineato che “l’attacco è stato condotto dopo un processo di intelligence completo e utilizzando armi di precisione progettate per ridurre al minimo i danni all’ambiente il più possibile. L’organizzazione terroristica di Hamas utilizza infrastrutture civili a rischio crudele della popolazione di Gaza. L’uso cinico di un ospedale attivo come nascondiglio per pianificare e compiere atti terroristici omicidi è in completa violazione del diritto internazionale”. Lo riporta Ynet.

Katz: “Ucciso nuovo premier Gaza”

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz conferma che l’esercito (Idf) ha “eliminato con successo” l’alto funzionario di Hamas Ismail Barhoum nell’attacco che ha colpito l’ospedale Nasser a Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza. Katz ha elogiato l’Idf e lo Shin Bet per l’attacco a Barhoum, che secondo lui era “il nuovo primo ministro di Hamas a Gaza, sostituto di Issam Daalis, il precedente primo ministro eliminato qualche giorno fa”. Lo riporta il Times of Israel. Katz ha aggiunto che l’offensiva in corso contro Hamas si sta “espandendo” e ha “giurato” che Israele continuerà i suoi attacchi finché gli ostaggi non saranno rilasciati”.

Hamas conferma: “Nostro membro ucciso era in ospedale per cure”

Hamas ha confermato in una nota che Ismail Barhoum è stato “assassinato dall’occupazione in un attacco all’ospedale Nasser mentre era in cura”. “Condanniamo questo ultimo crimine, che si aggiunge alla lunga storia di terrorismo dell’occupazione, violando luoghi santi, vite e strutture mediche“, si legge nella nota, “riafferma il suo disprezzo per tutte le leggi e le convenzioni internazionali e la sua continua politica di uccisioni sistematiche contro il nostro popolo e la nostra leadership”. Lo riporta Al Jazeera.

