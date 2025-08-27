Gaza, Papa Leone XIV: “Porre fine a conflitto che ha causato distruzione”

“Torno oggi a rivolgere un forte appello sia alle parti implicate che alla comunità internazionale affinché si ponga termine al conflitto in Terra Santa che ha tanto terrore, distruzione e morte ha causato”. Lo ha dichiarato Papa Leone XIV al termine dell’udienza generale del mercoledì. “Supplico che siano liberato tutti gli ostaggi. Si raggiunga un cessate il fuoco permanente e si faciliti l’ingresso degli aiuti umanitari”, ha aggiunto il Papa.

In Terra Santa “venga integralmente rispettato il diritto umanitario. In particolare l’obbligo di tutelare i civili e i divieti di punizione collettiva, di uso indiscriminato della forza e di spostamento forzato della popolazione”, ha aggiunto Papa Leone XIV, che poi si è poi associato alla dichiarazione congiunta dei Patriarchi Greco-Ortodosso e Latino “che ieri hanno chiesto di porre fine a questa spirale di violenza, di porre fine alla guerra e di dare priorità al bene comune delle persone”.