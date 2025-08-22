Venezuela, Maduro invita le milizie armate civili a unirsi all'esercito: le immagini da Caracas

Il presidente del Venezuela Nicolás Maduro ha invitato milioni di membri delle milizie armate e civili a unirsi formalmente alle forze di sicurezza del Paese. Parlando a Caracas davanti a centinaia di soldati e miliziani, Maduro ha annunciato una “mobilitazione generale” a livello nazionale nel fine settimana, esortando miliziani, riservisti e persino civili ad arruolarsi. La mossa arriva mentre Washington ha schierato alcuni cacciatorpedinieri della Marina statunitense nelle acque caraibiche, una missione che l’amministrazione del presidente Donald Trump dice di voler intraprendere per fermare i cartelli della droga. Maduro insiste che il piano fa parte di un sistema di difesa che era in atto prima di quelle che ha definito “le ultime minacce dell’imperialismo statunitense”. Le milizie, create dal defunto Hugo Chávez, sono ora milioni e costituiscono un pilastro fondamentale della risposta di Maduro alle pressioni degli Stati Uniti, che includono anche una ricompensa di 50 milioni di dollari per la sua cattura.