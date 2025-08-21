Ucraina, Lavrov: "Putin pronto a incontrare Zelensky a determinate condizioni"

Il presidente russo Vladimir Putin è pronto a incontrare il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky se saranno soddisfatte determinate condizioni. Lo ha dichiarato giovedì il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov.



“Il nostro presidente ha ripetutamente affermato di essere pronto a incontrare, anche il signor Zelensky, con l’intesa che tutte le questioni che richiedono un esame al più alto livello saranno ben elaborate e che esperti e ministri prepareranno le raccomandazioni appropriate, e naturalmente con l’intesa che quando e se la questione – spero quando – arriverà alla firma di accordi futuri, sarà risolta la questione della legittimità della persona che firmerà tali accordi con la parte ucraina”, ha detto Lavrov.

Secondo l’agenzia di stampa statale RIA Novosti, il funzionario russo ha affermato che non è possibile lavorare sugli accordi di sicurezza in Ucraina senza il coinvolgimento di Mosca.