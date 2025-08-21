Gaza, raid israeliano su Deir al Balah: l'esplosione ripresa dalle telecamere

Una telecamera di Associated Press ha ripreso l’attacco aereo di Israele condotto giovedì 21 agosto su Deir al Balah, nel centro di Gaza. Il raid è avvenuto mentre l’esercito israeliano si preparava a lanciare un’operazione per conquistare l’intera citta e altre zone. Non sono stati segnalati morti o feriti nell’attacco a Deir al Balah, ma un edificio è stato distrutto. Ieri l’esercito israeliano ha dichiarato di voler richiamare decine di migliaia di riservisti per un’operazione su larga scala nella città di Gaza. Secondo il ministero della Sanità della Striscia gli attacchi israeliani avrebbero provocato, nelle ultime 24 ore, almeno 70 morti, fra cui 18 persone che erano in cerca di aiuti, e 356 feriti.