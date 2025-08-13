Ucraina, Zelensky arriva a Berlino: ricevuto da Merz

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Berlino intorno alle 11:30 ed è stato accolto alla cancelleria federale dal cancelliere tedesco Friedrich Merz. Nel pomeriggio i due prenderanno parte a una serie di videoconferenze: inizialmente con i leader europei, a seguire con il presidente statunitense Donald Trump e il vicepresidente J.D. Vance. In serata è previsto un ulteriore colloquio con la “coalizione dei volenterosi”, a due giorni dall‘incontro tra il capo della Casa Bianca e il presidente russo Vladimir Putin in Alaska.