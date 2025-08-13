Taiwan, il tifone Padul fa crollare tetti e insegne: detriti ovunque

Il tifone Podul ha colpito mercoledì Taiwan, dove le autorità hanno chiuso per precauzione scuole e uffici governativi. La tempesta ha colpito la contea di Taitung, sulla costa orientale, poco dopo mezzogiorno, attraversando la parte meridionale dell’isola con i suoi fortissimi venti e piogge.

A Taitung, le potenti raffiche del tifone hanno causato gravissimi danni al tetto di una stazione di servizio. Una zattera da pesca è stata spazzata via e scaraventata in mezzo alla strada, e diversi negozi hanno subito danni, tra cui uno la cui grande vetrata è andata in frantumi sotto la forza del vento. Le zone colpite si trovano a sud della capitale Taipei. Una dozzina di voli che avrebbero dovuto dirigersi a sud verso la traiettoria della tempesta sono stati ritardati o cancellati.