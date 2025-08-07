Philadelphia, lo spettacolo delle lanterne cinesi: le immagini del festival

Philadelphia è nuovamente illuminata dalle migliaia di lanterne che trasformano Franklin Square in un paese delle meraviglie, in occasione del Philadelphia Chinese Lantern Festival. Migliaia di lanterne realizzate a mano che raffigurano scene intricate, dalle foreste incantate al mondo sottomarino, popolano la città statunitense.

Il fascino del festival abbraccia generazioni e culture diverse, attirando un pubblico eterogeneo che viene per immergersi in uno spettacolo mozzafiato. Il fulcro dello spettacolo è un drago lungo 60 metri, che è ormai diventato un simbolo iconico dell’estate in città. Tradizionalmente, il Festival delle Lanterne segna la fine del periodo del Capodanno lunare. Tuttavia, gli organizzatori hanno spostato l’evento all’estate per evitare il clima invernale imprevedibile. Il Festival delle Lanterne Cinesi di Filadelfia durerà fino al 31 agosto.