Ucraina, Vladimir Putin riceve Steve Witkoff al Cremlino

Il presidente russo Vladimir Putin ha ricevuto al Cremlino l’inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Steve Witkoff. Al centro del colloquio la situazione in Ucraina a pochi giorni della scadenza stabilita dalla Casa Bianca per il raggiungimento di un accordo di pace tra Mosca e Kiev, pena gravi sanzioni economiche che potrebbero colpire anche i Paesi che acquistano il petrolio russo. Witkoff è stato visto nelle scorse ore passeggiare con Kirill Dmitriev, l’inviato del presidente russo per gli investimenti e la cooperazione economica. L’ultimatum di Trump a Putin scade venerdì 8 agosto.