Hiroshima, il Papa commemora l'80° anniversario del bombardamento atomico

Papa Leone XIV ha commemorato l’80° anniversario del bombardamento atomico statunitense di Hiroshima e ha pregato per coloro che persero la vita nella città giapponese alla fine della Seconda guerra mondiale. “Nonostante il passare degli anni, quei tragici eventi costituiscono un monito universale contro la devastazione causata dalle guerre e, in particolare, dalle armi nucleari”, ha detto il pontefice ai fedeli riuniti in Vaticano. “Auspico che nel mondo odierno, segnato da forti tensioni e sanguinosi conflitti, l’illusione di sicurezza basata sulla minaccia della reciproca distruzione ceda il passo agli strumenti della giustizia, alla pratica del dialogo e alla fiducia nella fraternità”, ha aggiunto Leone XIV.