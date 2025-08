In un video diffuso sui propri social network, la polizia francese ha denunciato il comportamento di un uomo che si è acceso una sigaretta con la fiamma del monumento in memoria del Milite Ignoto, a Parigi. “Questo individuo accende una sigaretta sulla tomba del Milite Ignoto a Parigi” scrive sui social la polizia. “Che vergogna. Sporca la memoria dei nostri soldati che hanno versato il loro sangue per la nostra libertà” conclude l’account @PoliceSCSI