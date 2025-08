Bologna, sgominata banda di furti in appartamenti: il video della refurtiva

La Polizia di Stato di Bologna ha messo a segno un’importante operazione finalizzata al contrasto dei furti in appartamento che ha condotto all’arresto, nel giro di pochi giorni, di ben 8 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di episodi di furti pluriaggravati. I quattro fermati, classe ’95, ’93 e ’92, sono senza fissa dimora, irregolari sul territorio nazionale e con precedenti specifici in materia di reati contro il patrimonio e furti in abitazione. Durante la perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti: due marsupi contenenti chiavi alterate e grimaldelli e una mini torcia; numerosi monili in oro, quali anelli di varia foggia e collane, svariati orologi di differenti marche, tra cui Rolex, Franck Muller, Lorenz, Baume Mercier; numerose monete in oro; accessori e capi di abbigliamento di note griffe; una somma in denaro contante pari a euro 1410,00€.

I quattro sono stati tradotti presso la Casa Circondariale di Bologna, dove sono tutt’oggi ristretti a seguito della convalida da parte del Gip che ha applicato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere. Altri quattro uomini georgiani sono stati invece arrestati in flagranza di reato nelle prime ore del mattino di domenica 3 agosto. Per due di loro l’Ufficio Immigrazione sta procedendo ad attuare le pratiche per l’espulsione.