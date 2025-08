Russia, attacco di droni ucraini su Sochi: le immagini del deposito petrolifero colpito

Secondo quanto riferito dalle autorità russe, gli attacchi con droni ucraini avvenuti nella notte tra venerdì e sabato hanno causato la morte di tre persone. Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato che le difese aeree hanno intercettato o distrutto 112 droni in otto regioni e in Crimea. Uno dei droni ha colpito un deposito petrolifero a Sochi, nel sud della Russia. Il sindaco di Sochi, Andrei Proshunin, ha dichiarato che i detriti hanno colpito anche un garage nelle vicinanze, aggiungendo che non ci sono state vittime.

Le autorità ucraine sostengono di aver preso di mira siti chiave nei settori energetico e della difesa russi in rappresaglia agli attacchi russi contro città ucraine. Nel frattempo, l’Ucraina riferisce che la Russia ha lanciato 53 droni contro l’Ucraina, 45 dei quali sono stati intercettati dalle difese aeree. Undici persone sono rimaste ferite in un attacco nella regione di Kharkiv.