Giubileo dei giovani, le immagini del deflusso: un fiume di persone sulle strade e nelle metro di Roma

È il momento del deflusso, la fase più delicata di tutto il sistema messo in atto per gestire il Giubileo dei giovani appena concluso a Roma, con un milione di pellegrini che hanno partecipato alle celebrazioni alla spianata di Tor Vergata. Le immagini sono impressionanti: un fiume di persone si riversa nelle strade della Capitale, a partire dalle zone limitrofe a Tor Vergata, per andare nelle stazioni metro, alle fermate degli autobus o a prendere i pullman che le riporteranno a casa. Una marea umana interminabile che si incanala verso le arterie principali come Tuscolana e Casilina. Nonostante il caldo e le difficoltà, tutto si sta svolgendo come dovrebbe. Il piano messo in piedi da Protezione Civile e Roma Capitale è dettagliato, senza spazi per le improvvisazioni. Tutti i settori che dividevano l’area di Tor Vergata avevano ordini di uscita scadenzati, nelle stazioni metro l’ingresso avviene a gruppi di 200 persone alla volta. La Regione Lazio ha messo a disposizione anche 200 vetture in più del Cotral (il trasporto pubblico locale extraurbano della regione, ndr) per provvedere alle esigenze. Si pensava ad una presenza intorno alle 500 mila persone ma il piano era ideato su un’ordine di grandezza di circa un milione. E la realtà ha rispettato le previsioni.