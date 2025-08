Poco prima del passaggio di Papa Leone XIV tra i fedeli a Tor Vergata, in occasione del Giubileo dei Giovani, una ragazza è svenuta. Immediatamente i soccorsi sono intervenuti per portarla nel presidio sanitario di Roma più vicino. Da quanto si apprende non versa in condizioni critiche e lo svenimento sarebbe legato al troppo caldo.